Вернидуб-младший: Россия – вторая Северная Корея

Футболист Зари рассказал, как будет воспитывать в будущем своих детей. Он хочет, чтобы в дальнейшем украинцы не имели ничего общего с Россией.

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Я сейчас вообще все стараюсь делать, своих детей воспитывать, некрасиво будет сказано, в огромной ненависти к России, чтобы нас ничего не связывало. Это вторая Северная Корея для меня, поэтому не будет никаких контактов, ничего общего.

– подчеркнул Вернидуб-младший.

Он также заверил, что бессмысленно общаться с россиянами и доносить им правду.

"Я верен, что нет. Там люди абсолютно зазомбированы, я это уже понял. Падший народ и все", – добавил Виталий.

Отец футболиста Юрий Вернидуб с первых дней полномасштабной войны защищает страну от кафиров. Тренер покинул расположение Шерифа, чтобы присоединиться к ВСУ.

Ранее сообщалось, что он ведет службу в составе ВСУ в артиллерии. Специалист воюет против России на южном направлении.