"Свободный агент": непобежденный украинский боксер оказался в патовой ситуации

38-летний Тарас Шелестюк почти два года не выходил на ринг. Несмотря на это, украинский боксер продолжает мечтать о чемпионском титуле.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 Тарас Шелестюк, проживающий в Лос-Анджелесе, более двух лет не проводит поединков. У 38-летнего боксера нет никаких предложений по продолжению карьеры.

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Карьера Шелестюка под угрозой

"Я свободный агент. Непобежденный – 19:0. Олимпийский медалист. Чемпион мира среди любителей. Нет промоутера. Нет менеджера. Нет советников.

А самое главное, что я люблю бокс, хочу им заниматься и стать чемпионом мира", – сказал Шелестюк.

Последний бой Шелестюк провел в марте 2022 года. Тогда его поединок с Габриэлем Маэстра завершился вничью.

В активе Тараса 19 побед, 11 из которых – нокаутом. Шелестюк, не потерпевший на профи-ринге ни одного поражения, 18 боев провел в США.

На любительском уровне, кроме бронзы Олимпиады, Шелестюк стал бронзовым призером на чемпионате Европы в 2010 году.