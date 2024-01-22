"Свободный агент": непобежденный украинский боксер оказался в патовой ситуации
Источник:Твиттер Тараса Шелестюка
38-летний Тарас Шелестюк почти два года не выходил на ринг. Несмотря на это, украинский боксер продолжает мечтать о чемпионском титуле.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 Тарас Шелестюк, проживающий в Лос-Анджелесе, более двух лет не проводит поединков. У 38-летнего боксера нет никаких предложений по продолжению карьеры.
Читайте также Ломаченко стал мне неинтересен, он мог бы делать больше для Украины, – боксер Шелестюк
Карьера Шелестюка под угрозой
"Я свободный агент. Непобежденный – 19:0. Олимпийский медалист. Чемпион мира среди любителей. Нет промоутера. Нет менеджера. Нет советников.
А самое главное, что я люблю бокс, хочу им заниматься и стать чемпионом мира", – сказал Шелестюк.
Последний бой Шелестюк провел в марте 2022 года. Тогда его поединок с Габриэлем Маэстра завершился вничью.
В активе Тараса 19 побед, 11 из которых – нокаутом. Шелестюк, не потерпевший на профи-ринге ни одного поражения, 18 боев провел в США.Следует знать. На любительском уровне, кроме бронзы Олимпиады, Шелестюк стал бронзовым призером на чемпионате Европы в 2010 году.