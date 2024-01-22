Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року Тарас Шелестюк, який проживає у Лос-Анджелесі, понад два роки не проводить поєдинків. 38-річний боксер напівсередньої ваги не має жодних пропозицій щодо продовження кар'єри.

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Кар'єра Шелестюка під загрозою

"Я вільний агент. Непереможний - 19-0. Олімпійський медаліст. Чемпіон світу серед аматорів. Немає промоутера. Немає менеджера. Немає радників.

А найголовніше те, що я люблю бокс, хочу ним займатися і стати чемпіоном світу", – сказав Шелестюк.

Останній бій Шелестюк провів у березні 2022 року. Тоді його поєдинок з Габріелем Маестре завершився внічию.

В активі Тараса 19 перемог, 11 з яких – нокаутом. Шелестюк, який не зазнав на профі-рингу жодної поразки, 18 боїв провів у США.

Варто знати. На любительському рівні, окрім "бронзи" Олімпіади, Шелестюк став бронзовим призером на чемпіонаті Європи у 2010 році.