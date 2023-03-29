В ночь на 29 марта Шарлотт Хорнетс, за который выступает Михайлюк, играл на выезде против Оклахома-Сити Тандер. Аутсайдер регулярного чемпионата НБА неожиданно одержал победу со счетом 137:134. Не последнюю роль в победе сыграл украинский легионер, пишет 24 Канал.

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В завершающих матчах чемпионата тренер Хорнетс Стив Клиффорд стал больше времени доверять украинскому защитнику. В поединке против Тандер Святослав вышел в стартовой пятерке и отыграл на паркете 37 минут.

За это время Михайлюк набрал 18 очков, сделал 5 подборов и выполнил 8 результативных передач. Украинец реализовал 2 из 5 трехочковых бросков.

Отметим, что 25-летний баскетболист впервые с 2021 года набрал 18 очков. Предыдущий лучший показатель сезона 2022/23 составил 15 баллов. Рекорд результативности Михайлюк установил в 2020 году, когда, выступая за Детройт, он набрал 25 очков в игре с Атлантой.

Напомним, что 9 февраля 2023 года Михайлюк был обменен в Шарлотт Хорнетс в рамках соглашения между четырьмя командами, среди которых Портленд Трейл Блейзерс и Филадельфия Севенти Сиксерс.

Видео ярких моментов игры Михайлюка