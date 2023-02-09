Стал частью обмена: лидер сборной Украины сменил команду в НБА

Звездный украинский баскетболист сменил коллектив в Национальной баскетбольной ассоциации. Новый клуб станет шестым для украинца в НБА.

Святослав Михайлюк сменил Восточную конференцию на Западную. Украинский баскетболист перешел из Нью-Йорка в Портленд.

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Смена обстановки

Святослав Михайлюк стал частью обмена между его старым и новым клубом, Нью-Йорк Никс и Трейл Блейзерс Портленд. Вместе с украинцем в Портленд перешли Кэм Редиш и Райан Арчидиаконо, также клуб получил защищенный выбор в первом раунде драфта-2023. В обратном направлении отправился Джо Гарт.

Портленд занимает 10 место в Западной конференции НБА. В то время как Нью-Йорк занимает 7-е место в Восточной конференции. За свой предыдущий клуб Михайлюк выступал с сентября 2022 года. В регулярном чемпионате Святослав провел за команду 13 матчей, в которых в среднем проводил на площадке 3,1 минуты, набирал 1,6 очка и делал 0,5 подбора.

Карьера Святослава Михайлюка