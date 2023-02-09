Стал частью обмена: лидер сборной Украины сменил команду в НБА
Источник:ESPN
Звездный украинский баскетболист сменил коллектив в Национальной баскетбольной ассоциации. Новый клуб станет шестым для украинца в НБА.
Святослав Михайлюк сменил Восточную конференцию на Западную. Украинский баскетболист перешел из Нью-Йорка в Портленд.
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Смена обстановки
Святослав Михайлюк стал частью обмена между его старым и новым клубом, Нью-Йорк Никс и Трейл Блейзерс Портленд. Вместе с украинцем в Портленд перешли Кэм Редиш и Райан Арчидиаконо, также клуб получил защищенный выбор в первом раунде драфта-2023. В обратном направлении отправился Джо Гарт.
Портленд занимает 10 место в Западной конференции НБА. В то время как Нью-Йорк занимает 7-е место в Восточной конференции. За свой предыдущий клуб Михайлюк выступал с сентября 2022 года. В регулярном чемпионате Святослав провел за команду 13 матчей, в которых в среднем проводил на площадке 3,1 минуты, набирал 1,6 очка и делал 0,5 подбора.
Карьера Святослава Михайлюка
- Свой баскетбольный путь Святослав начал в Украине, а именно в составе Черкасских обезьян. За них провел 24 игры в Суперлиге и 10 матчей в Кубке Украины.
- Для Михайлюка это уже третий обмен в НБА. Портленд станет шестым клубом в карьере украинца и пятым за пять неполных сезонов в НБА. Ранее он также играл за Торонто Рэпторс, Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пистонс и Оклагома-Сити Тандер.
- В 2014 году дебютировал за сборную Украины по баскетболу. В 2022 году участвовал в Евробаскете. Помог сборной Украины выйти в плей-офф, где она уступила сборной Польши. Стал лучшим бомбардиром Украины на турнире, набирая 17 очков, 5 подборов и 2,8 передач за матч. Он также производил 2,2 перехвата за матч, став лидером всего турнира по этому показателю.