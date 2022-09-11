Прекращают путь на Евробаскете-2022

Украинские баскетболисты завершают свой путь на чемпионате Европы. Первая четверть закончилась в пользу Польши - 21:24, пишет 24 канал.

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В следующей четверти Айнарс Багатскис нашел нужные слова и переломил ход поединка. Украинцы обыграли поляков с разницей в три очка – 45:42.

К сожалению, это была единственная четверть по "сине-желтым". В последующие партии польская сборная снова вырвалась вперед, на этот раз в два балла – 67:69. Последняя четверть была очень напряжена. То Украина, то ли Польша выходила вперед. На экваторе четвертые поляки даже увеличили свое преимущество до 10 очков – 78:87.

Украинцы не опустили руки и уменьшали преимущество до 4 баллов, но поляки не только сохранили разницу, но и увеличили ее. Четвертая четверть стала ключевой в поединке.

В четвертьфинал чемпионата Европы идет Польша – 86:94. В 1/4 финала поляки сыграют против Словении.