Святослав Михайлюк перешел в новую команду НБА

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк остается в НБА. Игрок подписал контракт с Нью-Йорк Никс.

Святослав Михайлюк остался без команды в НБА перед стартом чемпионата Европы по баскетболу. В Торонто Репторс решили его отчислить, несмотря на то, что в прошлом сезоне украинец отыграл в 56 матчах за команду (пять игр в старте), за которые набирал 4?6 очка и делал 1,6 подбора за 12,8 минуты на паркете.

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Однако игра на Евробаскет-2022 не оставила Михайлюка без команды в НБА. Нью-Йорк Никс подписали контракт с украинским атакующим защитником. Детали контракта они не сообщают.

Перед этим авторитетный инсайдер The Athletic Шемс Чарания сообщил, что Михайлюк подписал годичный частично гарантированный контракт с Нью-Йорк Никс.

Нью-Йорк Никс станет пятой командой для украинца в НБА с момента его драфта в 2018 году. Тогда его выбрала команда Лос-Анджерес Лейкерс под 47-м номером на драфте. Но уже в середине сезона в феврале 2019 года его обменять в Детройт Пистонс. Там он выступал до марта 2021 года, пока его не обменяли в Оклахома-Сити Тандер. Летом 2021 года он подписал контракт с Торонто в качестве свободного агента. И именно в этой команде впервые сыграл в плей-офф НБА.

В общей сложности Михайлюк сыграл в 220 матчах НБА (46 – в старте), в среднем набирая 6,6 очка, 1,8 подбора и 1,4 передачи за 17 минут на площадке.