Свитолина вытащила сумасшедший розыгрыш на турнире в Чикаго: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге турнира WTA 500 в Чикаго обыграла Елену-Габриэлу Рузе (6:3, 6:3).

Один из розыгрышей этого матча выдался особенно эффектным – украинка добежала до "мертвого" мяча у сетки и выиграла важное очко.

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Видео розыгрыша

Свитолина проиграла в следующем раунде