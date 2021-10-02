Свитолина вытащила сумасшедший розыгрыш на турнире в Чикаго: видео
2 октября 2021 , 10:31Читати новину українською
Источник:24 канал
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге турнира WTA 500 в Чикаго обыграла Елену-Габриэлу Рузе (6:3, 6:3).
Один из розыгрышей этого матча выдался особенно эффектным – украинка добежала до "мертвого" мяча у сетки и выиграла важное очко.
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Видео розыгрыша
Свитолина проиграла в следующем раунде
- Свитолина не смогла второй раз подряд победить на соревнованиях в Чикаго – она вылетела в 1/4 финала от Онс Жабер из Туниса.
- Начало матча осталось за Элиной: она сделала быстрый брейк и повела со счетом 4:1, а тогда заработала еще два брейкпоинта на подаче соперницы. Однако не реализовала их, после чего игра у украинки перестала складываться.
- Жабер смогла превратить счет 4:1 в пользу Свитолиной в 4:6 в свою – победа в первом сете. А после того Онс забрала еще четыре стартовых гейма во второй партии (с двумя брейками). Элина в этот период зарабатывала брейкпоинты (семь), не реализовала ни одного и совершала серьезные ошибки.
- Как следствие, Жабер выиграла девять геймов подряд и не потеряла преимущество в два брейка во второй партии – 6:2 за Онс, которая побеждает в матче в двух сетах.