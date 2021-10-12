Джессика Пегула – Элина Свитолина 2:0 (6:1, 6:1)

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Поединок Пегула – Свитолина длился всего 1 час и 4 минуты.

Уже во втором гейме американка оформила брейк и повела 2:0. 24 ракетка мира смогла выиграть 5 геймов подряд, после чего Свитолина выиграла на своей подаче. В 7 гейме Пегула подала на сет.

Между партиями Свитолина взяла медицинский тайм-аут. Однако перерыв не помог теннисистке из Украины. Пегула снова оформила два брейка и позволила Свитолиной выиграть только один гейм.

В итоге украинка потерпела досадное поражение и покидает турнир.