Матч длился два дня: Свитолина уступила экс-первой ракетке мира на турнире в Германии

В Германии продолжается травяной турнир WTA 500. В стартовом матче украинка Элина Свитолина встречалась с Каролин Возняцки из Дании.

Элина Свитолина – Каролин Возняцки 1:2 (3:6, 7:6, 5:7)

Матч в немецком Бад-Хомбурге начался еще 24 июня. Однако после падения Возняцки рефери остановил игру из-за скользкого покрытия, пишет 24 Канал.

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Как сыграла Свитолина в Бад-Хомбурге

На момент остановки счет встречи был: 3:6, 7:6(4), 2:1.

Свитолина проиграла первый сет – 3:6. Во второй партии украинка имели ощутимое преимущество после пяти геймов – 4:1. Однако экс-первая ракетка мира сумела восстановить паритет. В конце концов Элина вырвала победу на тай-брейке – 7:6.

Третий сет был остановлен 24 июня при счете 2:1 в пользу Свитолиной. Продолжение было не менее драматичным. Элина проиграла четыре подряд гейма.

Затем украинская теннисистка все же сумела отыграться, но уступила два решающих гейма – 5:7. В целом этот двухдневный матч длился 2 часа 32 минуты.

Отметим, что это была седьмая встреча соперниц на корте. Из них пять завершились в пользу украинской теннисистки.

Элина Свитолина выбыла из борьбы в первом раунде. В 1/8 финала Возняцки встретится с Вероникой Кудерметовой.

Видеообзор матча Свитолина – Возняцки

Напомним, что другая украинская теннисистка Даяна Ястремская начала свое выступление на турнире с победы над "нейтральной" Миррой Андреевой.