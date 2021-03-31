Первая ракетка Украины Элина Свитолина 31 марта провела свой четвертьфинальный матч в Майами против Анастасии Севастовой из Латвии. Украинка одолела соперницу и продолжит свою борьбу за трофей.

Элине Свитолиной понадобилось два сета, чтобы впервые в этом сезоне выйти в полуфинал турнира. 26-летняя украинская теннисистка за 1 час 10 минут отдала сопернице 5 геймов и оформила победу.

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Анастасия Севастова (Латвия) – Элина Свитолина (Украина) 0:2 (3:6, 2:6)

В первой партии теннисистки никак не могли взять геймы на собственных подачах и сделали подарки друг другу. Не удавались подачи целых пять стартовых геймов подряд, лишь в шестом эта неудачная серия завершилась. Ключевым стал седьмой гейм, когда Элина отыгралась с 40:15 и вышла вперед в счете.

Далее украинка больше не отдала сопернице ни одного гейма в сете – 3:6. Во второй партии все шло по сценарию первой. 26-летняя одесситка была серьезно настроена на победу.

Свитолина с разгрома начала первый сет – 0:4. Зато Севастова полностью провалила начало партии, проиграв два гейма на своих подачах. Не слишком складывалось в этом поединке у Анастасии с эйсами. Латвийка не сделала за все время на корте ни одной подачи на вылет. А вот у Элины было аж 4 эйса.

После убедительного начала пятая ракетка мира дала сопернице возможность несколько сократить счет, но этого было мало для победы представительницы Латвии. В итоге Свитолина уже не выпустила победу из своих рук – 2:6.

Элина Свитолина впервые в сезоне сыграет в полуфинале, где ее уже ждет первая ракетка мира Эшли Барти. Австралийка с трудностями в 1/4 финала одолела белоруску Арину Соболенко.

Украинка четыре раза в карьере играла против следующей соперницы. В активе Элины есть три победы, а у Барти – только одна. Последний раз теннисистки выходили на один корт в 2019 году, когда Свитолина в двух сетах уступила австралийке.

Следующий матч Элина Свитолина проведет с Эшли Барти в пятницу, 2 апреля. Ориентировочный старт поединка в 16:00 по киевскому времени.

Севастова – Свитолина видеообзор