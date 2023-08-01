Фирменный характер: Свитолина обыграла "нейтральную" экс-первую ракетку мира на турнире в США

Элина Свитолина провела свой матч первого круга турнира в Вашингтоне. Соперницей украинки была екс-первая ракетка мира – Виктория Азаренко.

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко 2:0 (7:6, 6:4)

В первый день августа прошел матч первого круга на престижном турнире серии WTA 500 в Вашингтоне. За путевку в 1/8 финала соревнований боролись наша Элина Свитолина и 19 ракетка мира Виктория Азаренко, пишет 24 Канал.

Читайте также Фантастический камбек: Костюк обыграла чемпионку US Open на старте турнира в Вашингтоне

Это была седьмая встреча между соперницами, и в ней украинская теннисистка одержала вторую победу подряд, до этого имея 5 поражений.

В первом сете спортсменки устроили настоящие качели. Элина вела в счете 3:0, затем уступала 3:5, вышла вперед 6:5, но не подала на сет. Все решалось на тай-брейке, где Свитолина не оставила сопернице шансов. Элина взяла все свои подачи и трижды провела мини-брейк. В итоге победа в решающем гейме – 7:2.

Во второй партии соперницы имели огромные проблемы с подачей, выиграв только одну свою подачу за весь сет. Приятно, что это сделала украинка. В пятом гейме Элина забрала свою подачу, а в дальнейшем были исключительно брейки, у которых теннисистки не доходили даже до счета 40:40. Второй сет за Свитолиной – 6:4.

Всего теннисистки провели на корте час и 48 минут. Элина выполнила четыре эйса при пяти двойных ошибках, реализовала 9 из 11 брейк-поинтов и выиграла 3 из 11 геймов на своей подаче.

Видеообзор матча Свитолина – Азаренко

Следующей соперницей Свитолиной станет еще одна спортсменка без флага – 11-я ракетка мира Дарья Касаткина. В 2023 году украинка уже побеждала ее на Ролан Гаррос.

. В 1/8 финала турнира Украину также будет представлять Марта Костюк. К ним может присоединиться еще Ангелина Калинина, которая свой матч первого круга проведет 1 августа ориентировочно в 21:00 против американки Дженнифер Брейди.