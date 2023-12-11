Свитолина стала победительницей престижной номинации от WTA по итогам 2023 года

В апреле 2023 года Элина Свитолина вернулась в Тур после годовой паузы. Она была связана с рождением дочери Скай.

Украинка со старта продемонстрировала, что настроена одерживать победы самого высокого уровня. Свитолина уже через 3 месяца вернула себе статус первой ракетки Украины и ворвалась в топ-30 мирового рейтинга.

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Свитолина стала "Возвращением года" в 2023 году

Такие результаты не остались незамеченными. Элина получила награду WTA Awards в номинации "Возвращение года". Украинская звездная теннисистка опередила в голосовании Маркету Вондроушову, Каролину Мухову, Се Шувей и Анастасию Павлюченкову.

"Элина Свитолина провела 12 месяцев вдали от WTA Tour, чтобы поприветствовать в своей семье дочь Скай, родившуюся в октябре 2022 года. Свитолина вернулась на корт в апреле 2023 года. До беременности Свитолина провела более 200 недель подряд в первой десятке и только через месяц после долгожданного возвращения на корт завоевала свой 17-й титул в карьере на WTA 250 в Страсбурге.



Ее возвращение продолжилось четвертьфиналом на Ролан Гаррос, после чего она повторила свой лучший результат на турнирах Grand Slam, выйдя в полуфинал на Уимблдоне, победив при этом первую ракетку мира WTA Игу Швентек. Через пять месяцев Свитолина снова взлетела вверх в рейтинге WTA и завершила год почти так, будто она никогда и не покидала теннис",

– говорится в сообщении WTA.

Отметим, что в конце ноября Элина Свитолина получила аналогичную награду от канала Eurosport.

Все награды WTA Awards:

Теннисистка года – Ига Швентек

Лучшее пара года – Сторм Хантер / Элизе Мертенс

Прогресс года – Чжэн Циньвэнь

Новичок года – Мирра Андреева

Возвращение года – Элина Свитолина

Награда за спортивное мастерство и за работу во благо теннисисток – Онс Жабер

Награда за активное продвижение тенниса вне корта – Джессика Пегула

Тренер года – Томаш Викторовски (наставник Иги Швентек).