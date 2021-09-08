Свитолина сенсационно проиграла юной канадке в четвертьфинале US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. В матче 1/4 Свитолина проиграла представительнице Канады Лейле Энни Фернандес.

Элина Свитолина – Лейла Фернандес 1:2 (3:6, 6:3, 5:7)

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Матч продолжался 2 часа 27 минут. Свитолина 8 раз подала на вылет, допустила три двойные ошибки и использовала 4 из 6 брейк-пойнтов.

В первом сете 19-летняя канадка полностью доминировала на корте, просто разобрав украинку. Фернандес нашла ключ к игре соперницы и спокойно разводила ее по углам корта.

Во втором сете Свитолина наступил перелом, она нашла свою игру, перестала нервничать, стала терпеливо играть. У Элины перестали появляться срывы, она стала играть более размеренной и удачно пользовалась ошибками американки. Как награда – 5:1 во втором сете. После этого Фернандес проснулась, взяла 2 сета подряд, но больше украинская спортсменка ей сделать не позволила

Свитолина в третьем сете проиграла 2:5, но смогла отыграть три гейма – 5:5. На тай-брейке решилась судьба матча. Фернандес победила – 7: 5.