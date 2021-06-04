Свитолина на Ролан Гаррос: украинка должна выходить в полуфинал

Ролан Гаррос для Элины Свитолиной – один из самых успешных турниров Grand Slam. Именно в Париже украинка трижды играла в четвертьфинале. Теперь же разберемся, готова ли она сделать шаг вперед и улучшить свое достижение.

Свитолина в хорошей форме прибыла на Ролан Гаррос

Элина Свитолина уже девятый год выступает на Ролан Гаррос – одном из четырех турниров Grand Slam. Украинка уже четвертый год не оставляет топ-10 лучших теннисисток планеты. А ее поклонники ждут получения титула Grand Slam. Но почему бы не выиграть нынешний Ролан Гаррос?

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Для Элины Свитолиной грунт достаточно удобное покрытие. Треть из своих 15-ти трофеев она получила именно на этом покрытии. В частности, дважды подряд украинка победила на турнире в Риме (в 2017 и 2018 годах), что предшествует Открытому чемпионату Франции.

К нынешнему Ролан Гаррос Элина Свитолина подходит в прекрасной форме. В Риме она дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице – 20-летней польской теннисистке Иге Швёнтек.

"Некоторое время я была в Монако. Также я вакцинировалась и мне нужно немного времени, чтобы отдохнуть, и быть готовой к тренировочному процессу. Я раньше приехала в Париж, подготовка прошла достаточно неплохо, я довольно много времени провела на кортах Ролан Гаррос и чувствую, что у меня была хорошая подготовка", – так Элина Свитолина подошла к турниру в столице Франции.

Коронавирус, конечно, вносит свои коррективы во время проведения всех спортивных, не только теннисных, соревнований. Однако для украинки это не является препятствием.

"В этом году условия ничем не отличаются от прошлогодних. Можно на один час выходить из отеля, чего не было в прошлом году. Мы живем в том же отеле, также проводим время на корте. В этом году все воспринимаешь как норму и эти условия переносятся легче, вообще уже о них не думаешь", – рассказала Элина Свитолина.

Свитолина стала психологически более устойчивой в матчах

И сразу подтвердила это на кортах Ролан Гаррос. Наша теннисистка вышла в третий раунд турнира. И сказать, что это было просто – нельзя.

Так, в конце второго сета Элина Свитолина переломила ход поединка и вырвала победу у юной француженки Осеан Бабель. Во втором раунде по такому же сценарию украинка обыграла американку Энн Ли. Но самое главное, как эти поединки оценила сама Элина Свитолина.

"В первом моем матче была такая же ситуация, когда я отыгралась во второй партии, но это все-таки разные поединки. Такие камбэки означают, что играть можно с любого счета. У меня были матчи, в которых я проигрывала и затем возвращалась в игру, были и такие, когда я вела, а затем проигрывала. Основной момент в том, что я играю достаточно стабильно, а у соперниц, как, например, сегодня у Ли, игра идет то хорошо, то плохо, где она начинает делать больше ошибок. Это означает, что мне нужно просто играть стабильно".

Ведь именно психологической устойчивости не хватало нашей спортсменке. Чего только стоит проигранный четвертьфинал здесь же в Париже Симоне Халеп в 2017 году. Тогда украинка умудрилась проиграть второй сет, когда вела в счете 5:1. А в заключительной партии и вообще не выиграть ни одного гейма.

Однако на Ролан Гаррос в этом году Элине Свитолиной приходится играть и против специалистов, которые не верят в ее успех на турнире. Поэтому именно сейчас почему бы не утереть нос специалистам? Последние же ставят украинку во вторую пятерку потенциальных победителей.

К тому же Элине Свитолиной пора обновить свое достижение на Ролан Гаррос. Пока украинка максимум играла только в четвертьфинале. Поэтому самое время для 26-летней Элины сделать следующий шаг.

Остап Нетахата