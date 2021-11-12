Свитолина рассказала, сменит ли гражданство: теннисистка получала предложения
Источник:ютуб-канал Люкс ФМ
Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина рассказала о том, планирует ли сменить гражданство. Летом 2021 года Элина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.
Свитолина: Я в душе украинка
27-летняя Свитолина убеждает, что смена гражданства не входит в ее планы. Элина заявила, что имеет резиденцию Монако и гражданства других стран не дадут ей никаких привилегий.
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У меня нет никаких привилегий получать какое-то другое гражданство. У меня есть резиденция Монако. Я всегда буду выступать за Украину. Я в душе украинка и всегда буду возвращаться на родину. Неважно, где я буду проживать,
– заверила Свитолина.
Бывшая третья ракетка мира подтвердила, что получала предложение сменить гражданство. По словам Элины, другой паспорт ей предлагали в раннем возрасте.
"Да, было много предложений. В 10 лет, когда мы тренировались в Израиле несколько недель, там были предложения", – отметила Свитолина.
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Достижения Свитолиной
Свитолина – самая успешная теннисистка в истории Украины. Элина выиграла 15 титулов WTA. В 2018 году она победила на Итоговом турнире, который считается одним из самых престижных в теннисе.
Теннисистка первой из украинок вышла в полуфиналы турниров серии Грэнд Слэм. В 2019 году Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдона и US Open.
Также она первой из украинских теннисисток вошла в пятерку лучших в рейтинге WTA. На Олимпиаде-2020 Элина завоевала первую в истории Украины медаль по теннису. Она взяла "бронзу".
Призовые Свитолиной за карьеру уже составляют более 21 миллиона долларов.