Ситуация украинок в обновленном рейтинге WTA

В первой десятке произошло только две смены. На одну позицию поднялись вверх полячка Ига Швентек и испанка Паула Бадоса.

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Сменили свои места и украинские теннисистки. Элина Свитолина потеряла еще одну позицию, теперь она 15-я. Падение первой ракетки Украины в рейтинге продолжается.

Что касается других украинок, то Марта Костюк сохранила за собой 50 место, также без изменений у Катарины Завацкой – 179-е. Сразу пять украинских девушек поднялись в списке. Выше остальных "прыгнули" Ангелина Калинина и Марианна Закарлюк – на 5 и 12 ступенек. Теперь теннисистки идут 52-ой и 416-ой соответственно. Отметим, что Ангелина обновила личное достижение.

К слову. Калинина стала победительницей 60-тысячника ITF, который проходил во Франции. В финале Ангелина одолела Осеан Доден. Соперница украинки не смогла продолжить встречу после первого гейма второго сета.

Даяна Ястремская, Дарья Снигурь и опытная Екатерина Бондаренко "прыгнули вверх на несколько ступенек. В обновленном рейтинге WTA девочки занимают 97, 184 и 207 места соответственно.

Леся Цуренко и Екатерина Козлова потеряли – 132 и 145 позиции.

Места украинских теннисисток в рейтинге / Скриншот с сайта WTA