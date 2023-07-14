Свитолина не сдержала слез во время вопроса о поддержке украинцев: эмоциональное видео

Путь Элины Свитолиной на Уимблдоне-2023 был одним из лучших. К сожалению, украинская теннисистка остановилась в шаге от финала лондонского турнира.

В полуфинале Элине Свитолиной не удалось переиграть чешку Маркету Вондроушову. Украинка взяла шесть геймов и закончила матч в двух сетах – дважды по 3:6. Хотя во второй партии наша теннисистка выдала крутой камбек и была близка к равному счету, но в этот раз не повезло.

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Слезы украинской чемпионки

Покидала корт Эллине со слезами на глазах.

Дала волю эмоциям Свитолина и на послематчевой пресс-конференции, когда ее спросили о поддержке украинцев. Теннисистка не смогла закончить ответ из-за слез.

Конечно, большая поддержка. Я получила много сообщений от разных людей. Невероятно, что они были со мной все время. Надеюсь, они продолжат,

– ответила украинка и расплакалась.

Свитолина расплакалась на пресс-конференции: смотрите видео

И действительно, у Элины была мощная поддержка на Уимблдоне не только от земляков, но и от британской публики. Свитолина не раз срывала овации трибун.

Также Элина успела запомниться красивым поступком, подарив приглашение семье защитника Украины, два дня безуспешно стояли в очереди за билетами на матч теннисистки.

После проигранного полуфинала украинская теннисистка снова через соцсети поблагодарила всех за поддержку: "Безгранично благодарна за вашу поддержку".

В комментариях под постом Свитолина получила немало теплых слов от своих фанатов, среди которых многие украинские спортсмены.

В финале Уимблдон-2023 обидчица украинки Маркета Вондроушова сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер. Их решающий матч состоится 15 июля в 16.00.