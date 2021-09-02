Свитолина прокомментировала выход в третий круг US Open: впереди встреча с россиянкой
Источник:БТУ
Элина Свитолина пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата США. Первая ракетка Украины прокомментировала свою игру во втором круге.
"Хотела закончить матч в двух сетах"
В 1/32 финала турнира украинская теннисистка переиграла испанку Ребеку Масарову– 2:0 (6:2, 7:5). Элина Свитолина поделилась впечатлением после победы и рассказала о следующей сопернице.
Больше о матче Свитолина без проблем вышла в третий круг US Open
26-летняя теннисистка из Украины довольна своим выступлением и выделила игру на подачах. Элина призналась, что во время поединка не думала о Гаэля, который в этот день праздновал свой день рождения.
Я была рада играть, потому что обещали целый день дождь. Я очень хотела сыграть, чтобы у меня был день отдыха. Думала только об этом, что нужно быть сконцентрированной и закончить матч в двух сетах и не растягивать его,
– рассказала Элина.
Отметим, что Элина мило поздравила Гаэля Монфиса, своего мужа, в инстаграме. Украинка выложила видео с памятными фотографиями.
Поздравления для Монфиса: видео
Преимущество на стороне украинки
Следующей соперницей украинки будет россиянка Дарья Касаткина – 27-я ракетка мира. Свитолина пять раз встречалась с теннисисткой из России. Во всех матчах триумфаторшей была украинка.
Конечно, легче играть с соперницей, когда ты знаешь, как она играет. У нас было много матчей, и мы много тренировались вместе, так что знаем стиль игры друг друга. Буду восстанавливаться. Для меня всегда восстановление в приоритете, и уже будем готовиться к матчу,
– ответила украинская теннисистка.
Свитолина на старте турнира US Open победила Ребекку Марино из Канады. Игра тоже завершилась в двух сетах.