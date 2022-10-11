Свитолина пожертвовала деньги Притуле на дроны-камикадзе для "мести" оккупантам

Украинская теннисистка Элина Свитолина решила приложиться к пожертвованию средств благотворительному фонду Сергея Притулы. Там собирали деньги на дроны-камикадзе для уничтожения российской военной техники.

Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили о сборе средств на месть оккупантам после того, как Россия утром 10 октября нанесла массированный ракетный удар по всей Украине. Всего было выпущено 83 ракеты, более половины из которых удалось сбить. Но некоторые попали в цель – объекты критической инфраструктуры.

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Сразу после этого благотворительный фонд Сергея Притулы и Сергей Стерненко объявили о сборе средств на месть оккупантам. И за первые несколько часов украинцы отправили более 100 миллионов гривен. А до 12:00 11 октября, пока продолжался сбор – 352 миллиона гривен.

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К сбору средств приложилась и Элина Свитолина. Украинская теннисистка опубликовала скриншот о донате у себя в старости инстаграм. Сумму пожертвования теннисистка скрыла.



Свитолина пожертвовала средства на "месть оккупантам" в фонд Притулы / Скриншот

На что пойдут деньги

Притула и Стерненко заявили, что они планировали огласить такой сбор 12 октября. Но ракетные удары по территории Украины изменили их планы.

За эти средства волонтеры планировали закупить дроны-камикадзе RAM II UAV. Но теперь планы придется немного изменить.

"Из этих средств мы покупаем 50 (это пока максимум какой можно купить) дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на сумму 100 миллионов гривен. Но поскольку мы собрали в разы больше, чем планировали, то остается еще 252 миллиона. И они тоже пойдут на истребление российских оккупантов", – рассказал Сергей Притула.

На что пойдут остальные средства – пока неизвестно.