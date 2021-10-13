Свитолина потеряла шансы на участие в Итоговом турнире WTA

13 октября 2021 , 21:16
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Источник:

24 канал

Украинская теннисистка Элина Свитолина после вылета в четвертом круге турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе практически потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир в Мексику.

Впервые за 5 лет

В чемпионской гонке украинка отстает от восьмого места на 344 очка.

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При этом до соревнований в Мексике Свитолина может сыграть только на турнире на Тенерифе, где даже за победу она получит только 250 очков, чего не хватит, чтобы попасть в восьмерку.

Положения Итогового турнира

  • В 2021 году Элина Свитолина получила одну победу – на турнире в Чикаго в августе.
  • В обновленном рейтинге WTA Свитолина занимает седьмое место.
  • Свитолина дважды соревновалась на Итоговом турнире WTA. В 2018 году она получила на нем победу, а в 2019-м дошла до финала, где уступила Эшли Барти.
Автор: Юрій Семенюк