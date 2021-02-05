Первая ракетка Украины Элина Свитолина 5 февраля сыграла против Элизы Мертенс в четвертьфинале турнира WTA 500 в Мельбурне. Украинка завершила свои выступления на турнире перед Australian Open.

Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. Свитолина на тай-брейке оказалась слабее соперницы из Бельгии, она стала последней теннисисткой из Украины, которая была на турнире.

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Элиза Мертенс – Элина Свитолина 2:1 (6:3, 5:7, 10:6)

Девушки показывали равный старт матча, обменявшись геймами. А дальше в игре Свитолиной что-то сломалось. Украинка проиграла лишь одну свою подачу, но Мертенс безупречно действовала на собственной подаче. Хотя первой ракетке Украины удалось взять в первом сете у бельгийки три гейма, но этого было слишком мало. В итоге – 6:3, победа Элизы.

Второй сет обещал быть еще интереснее. Свитолина сразу бросилась в атаку, но Мертенс была готова к агрессивной игре украинки. Бельгийка не только удачно защищала собственную подачу, но и воспользовалась подарками от Элины. Ключевым моментом во второй партии стал восьмой гейм, когда украинская теннисистка взяла подачу соперницы – 5:3 в пользу Мертенс. Дальше на корте были настоящие качели, но психологически устойчивее здесь была Свитолина.

Элина взяла пять геймов подряд, совершив невероятный камбэк – 5:7. По новым сокращенным правилам организаторов турнира теннисистки решали судьбу путевки в полуфинал на тай-брейке.

.@elise_mertens books her place in the #GippslandWTA semifinals!



The No.7 seed defeats Svitolina, 6-3, 5-7, [10-6].



Next up for the Belgian: No.2 seed Naomi Osaka. pic.twitter.com/wGZuBi3Fn3 — wta (@WTA) February 5, 2021

Начало для Свитолиной выдалось разгромным. Мертенс повела со счетом 7:1, ей оставалось лишь три очка до победы. Эмоции брали верх над Элиной. 26-летняя украинка смогла несколько сократить счет, но этого было мало – 10:6.