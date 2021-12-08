Свитолина попытается обновить результат на Australian Open: еще три украинки в основной сетке

Уже в начале нового 2022 года теннисисты сойдутся в борьбе за трофей на турнире Australian Open. Сразу четыре украинки попали в предварительный список участниц.

Четыре украинки в борьбе за трофей

Четыре украинские теннисистки идут в топ-100 рейтинга WTA. Самое высокое место занимает первая ракетка Украины Элина Свитолина – 15-я позиция.

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Сразу все украинки попали в предварительный список участниц основной сетки Australian Open-2022. Кроме Свитолиной участие в престижном турнире могут принять Марта Костюк (WTA 50), Ангелина Калинина (WTA 52) и Даяна Ястремская (WTA 100)

. Первый в сезоне турнир Грэнд Слэм состоится с 17–30 января.

Отметим, что Australian Open уж точно пропустит Серена Уильямс. Американка заявила, что пока не готова к туру. Также на корт в Мельбурне не выйдет представительница Канады Бьянка Андрееску. Теннисистка взяла паузу.

Как выступали украинки

Лучшими выступлениями на Australian Open отметилась Элина Свитолина. Для первой ракетки Украины это десятое выступление на Открытом чемпионате Австралии. Ее лучший результат – четвертьфинал в 2018-м и 2019 годах.

В 2021 году Свитолина остановилась на стадии 1/8 финала. Элина уступила Джессике Пегуле.

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