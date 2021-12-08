Чотири українські тенісистки йдуть у топ-100 рейтингу WTA. Найвище місце посідає перша ракетка України Еліна Світоліна – 15-та позиція.

До теми Джокович може пропустити Australian Open через "проблеми" з вакцинацією

Відразу усі українки потрапили у попередній список учасниць основної сітки Australian Open-2022. Крім Світоліної участь у престижному турнірі можуть взяти Марта Костюк (WTA 50), Ангеліна Калініна (WTA 52) та Даяна Ястремська (WTA 100)

До уваги. Перший у сезоні турнір Гренд Слем відбудеться з 17 – 30 січня.

Відзначимо, що Australian Open вже точно пропустить Серена Вільямс. Американка заявила, що поки не готова до туру. Також на корт у Мельбурні не вийде представниця Канади Б'янка Андреєску. Тенісистка взяла паузу.

Як виступали українки

Найкращими виступами на Australian Open відзначилась Еліна Світоліна. Для першої ракетки України це десятий виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії. Її найкращий результат – чвертьфінал у 2018-му і 2019 роках.

У 2021 році Світоліна зупинилась на стадії 1/8 фіналу. Еліна поступилась Джессіці Пегулі.

Хто здобув перемогу на Australian Open-2021