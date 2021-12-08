Чотири українки у боротьбі за трофей

Чотири українські тенісистки йдуть у топ-100 рейтингу WTA. Найвище місце посідає перша ракетка України Еліна Світоліна – 15-та позиція.

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Відразу усі українки потрапили у попередній список учасниць основної сітки Australian Open-2022. Крім Світоліної участь у престижному турнірі можуть взяти Марта Костюк (WTA 50), Ангеліна Калініна (WTA 52) та Даяна Ястремська (WTA 100)