Свитолина похвасталась новеньким элитным внедорожником Mercedes-Benz: фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина решила порадовать себя новой машиной. Выбор пал на элитный внедорожник Mercedes-Benz G-класса.

Новым автомобилем Свитолина похвасталась в инстаграм.

"Мой новый зверь", – подписала фотографию с машиной теннисистка.

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Mercedes-Benz G-класса, который выбрала себе Свитолина, стоит от 160 тысяч евро. Хотя цена может быть значительно выше в зависимости от комплектации.

Стоит добавить, что в 2021 году Свитолина уже заработала более 1,2 миллиона долларов только призовыми. Она выиграла турнир в Чикаго, а на US Open дошла до четвертьфинала.

На Олимпиаде-2020 в Токио Свитолина принесла Украине бронзовую медаль.