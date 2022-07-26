Война не закончилась, мы продолжаем бороться, – Свитолина об участии в благотворительном матче
Источник:инстаграм Елины Свитолиной
В Польше состоялось благотворительное теннисное мероприятие с участием польских и украинских игроков, направленное на помощь украинцам во время войны. Организатором мероприятия была первая ракетка мира Ига Швентек.
Свитолина: Украина, оставайся сильной
Для помощи Украине на корт вышли именитые теннисисты. Элина Свитолина прокомментировала участие в благотворительном матче в Польше.
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Это было спортивное событие, которое подарило людям радость благодаря теннису и показало силу спорта, когда он объединяет нас за границами, помогая другим людям. Украина, оставайся сильной, мы сильнее вместе с нашими друзьями – Игой Швентек, Агнешкой Радванской, Мартином Павельским и другими поляками на борту,
– подчеркнула Элина.
Собранные средства будут переданы платформе UNITED 24, фонду Элины Светолиной, а также UNICEF Polska.
"Я хочу поблагодарить каждого человека, который внес вклад в UNITED24 – платформу сбора средств, запущенную президентом Владимиром Зеленским и моим благотворительным фондом. Особая благодарность моим друзьям – Андрею Шевченко и Сергею Стаховскому за огромную поддержку. Война не закончилась, и мы вместе продолжим делать все возможное", – добавила теннисистка.
Что известно о мероприятии
- Благотворительный теннисный матч прошел 23 июля в Кракове. В мероприятии приняли участие первая ракетка мира Ига Швентек, Мартин Павелски, Агнешка Радванска, Сергей Стаховский и Элина Свитолина.
- Теннисный матч также посетил бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
- Благодаря проведению мероприятия удалось собрать 2 миллиона злотых (более 400 000 евро).