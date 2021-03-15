Світоліна залишилась у топ-5 WTA, Костюк та Ястремська втратили позиції
Після турніру у Дубаї оновився рейтинг WTA серед жінок. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла місце у п'ятірці найкращих тенісисток світу.
Джерело:WTA
Світоліна зберегла позицію
Станом на 15 березня три українські тенісистки входять у топ-100 рейтингу WTA. Найвище місце продовжує посідати Еліна Світоліна – 5 сходинка.
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Інші українки Даяна Ястремська та Марта Костюк дещо погіршили свої позиції. 20-річна одеситка опустилась на одне місце з 30 на 31. А переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року втратила дві позиції – 83 місце.
Хто з українок покращив свої місця? Відразу дві тенісистки з України з топ-200 підійнялись у рейтингу. Завацька стала вище на три позиції – 125, а Цуренко тепер 141 ракеткою світу.
Без змін у топ-10
У першій десятці жодних змін після турніру в ОАЕ не відбулось. Лідеркою рейтингу WTA залишилась австралійка Ешлі Барті, другою йде тенісистка з Японії Наомі Осака, а трійку найкращих замикає представниця Румунії Сімона Халеп.
Переможниця турніру WTA 1000 в Дубаї іспанка Гарбінє Мугуруса підійнялась на три позиції та вже впритул наблизилась до топ-10 – 13 місце.
Які місця посідають усі українські тенісистки
5. Еліна Світоліна – 5370
31. Даяна Ястремська – 1925
83. Марта Костюк – 971
115. Катерина Козлова – 718
125. Катарина Завацька – 664
141. Леся Цуренко – 573
167. Ангеліна Калініна – 448
196. Дарія Снігур – 361
245. Катерина Бондаренко – 382
До слова, вже 15 березня Катаріна Завацька та Надія Кіченок візьмуть участь на турнірі у російському Санкт-Петербурзі.
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