Після турніру у Дубаї оновився рейтинг WTA серед жінок. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла місце у п'ятірці найкращих тенісисток світу.

Світоліна зберегла позицію

Станом на 15 березня три українські тенісистки входять у топ-100 рейтингу WTA. Найвище місце продовжує посідати Еліна Світоліна – 5 сходинка.

Оце так Українські тенісистки Завацька та Кіченок зіграють на турнірі у Росії

Інші українки Даяна Ястремська та Марта Костюк дещо погіршили свої позиції. 20-річна одеситка опустилась на одне місце з 30 на 31. А переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року втратила дві позиції – 83 місце.

Хто з українок покращив свої місця? Відразу дві тенісистки з України з топ-200 підійнялись у рейтингу. Завацька стала вище на три позиції – 125, а Цуренко тепер 141 ракеткою світу.

Без змін у топ-10

У першій десятці жодних змін після турніру в ОАЕ не відбулось. Лідеркою рейтингу WTA залишилась австралійка Ешлі Барті, другою йде тенісистка з Японії Наомі Осака, а трійку найкращих замикає представниця Румунії Сімона Халеп.

Переможниця турніру WTA 1000 в Дубаї іспанка Гарбінє Мугуруса підійнялась на три позиції та вже впритул наблизилась до топ-10 – 13 місце.

Які місця посідають усі українські тенісистки

5. Еліна Світоліна – 5370

31. Даяна Ястремська – 1925

83. Марта Костюк – 971

115. Катерина Козлова – 718

125. Катарина Завацька – 664

141. Леся Цуренко – 573

167. Ангеліна Калініна – 448

196. Дарія Снігур – 361

245. Катерина Бондаренко – 382

До слова, вже 15 березня Катаріна Завацька та Надія Кіченок візьмуть участь на турнірі у російському Санкт-Петербурзі.