Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – Саня Мирза / Анкита Райна (Индия) 2:1 (0:6, 7:6, 10:8) Сестры Киченок стали второй парой от Украины на Олимпиаде в Токио, которая вышла на теннисный корт. 24 июля уже на старте соревнований Элина Свитолина в паре с Дайаной Ястремскому не смогли пройти в следующий круг. Их обидчицу стали представительницы Франции Ализе Корне и Фиона Ферро.

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Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. За это время сестры Киченок сделали камбэк после провала в стартовом сете и вышли в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. Первую партию украински полностью провалили. Они проиграли все мячи на своих подачах и ко всему этому сделали еще и одну двойную ошибку. А вот теннисистки из Индии действовали безошибочно. Их закономерная победа в первом сете – 0:6.

Украинский камбэк На второй сет украинский дуэт собрался с силами. Они смогли отыграться с 2:5, сделав камбэк до 5:5. Одиннадцатый гейм сестры Киченок отдали под ноль 0:40. Интересно, что наиболее длительным был шестой гейм, когда Украинский на характере трижды играли брейки соперниц, только по четвертому индианки приняли розыгрыш.

Сестры Киченок перевели сет в тай-брейк. Украинская пара не дала соперницам никаких шансов и с разгромным счетом 7:0 перевела матч в третий сет – 7:6.