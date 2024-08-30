Не по зубам Элине: Свитолина проиграла третьей ракетке мира и вылетела из US Open-2024

Закончился один из двух матчей 1/16 финала US Open-2024 с участием украинских теннисисток. Элина Свитолина сыграла против 3-й ракетки мира из США Коко Гофф.

Элина Свитолина – Коко Гофф 1:2 (6:3, 3:6, 3:6)

Более двух часов продолжалось противостояние за путевку в 1/8 финала Открытого чемпионата США среди женщин. Уже со стартового гейма Свитолина показала Гофф, что не собирается так просто отдавать этот поединок, поведя в счете 1:0, пишет 24 Канал.

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Вылет экс-первой ракетки Украины

В течение всего сета Элина не позволяла Коко повести в матче. Хотя третьей ракетке мира таки удалось на экваторе партии хотя бы сравнять цифры на табло 3:3, но на большее Гофф не хватило. Первую партию забрала украинская теннисистка – 6:3.

Интересно! В первом сете теннисистки не отдали друг другу ни одного гейма на своих подачах.

Второй сет проходил по похожему сценарию, но уже в пользу американки. После 2:2 в сете Гофф начала наращивать свое преимущество в счете над Свитолиной. В итоге вторая партия осталась за третьей ракеткой мира, идентичный счет 3:6.

Все решалось в третьем сете, на который больше сил, к сожалению, осталось у Гофф. Уже со старта Коко взяла два гейма 0:2. А в следующих четырех Коко отдала Элине только один гейм – 1:5.

Свитолина смогла несколько ликвидировать преимущество соперницы 3:5, но уже следующий гейм стал последним в матче – 3:6.

Элина Свитолина второй раз в 2024-м году уступила Коко Гофф и прекратила свои выступления на US Open-2024.