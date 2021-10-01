Свитолина феерично победила румынку и вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации WTA 500 Chicago Fall Tennis Classic. Украинка одолела румынку Габриэлу Рузе.

Элина Свитолина – Габриэла Русе 2:0 (6:3, 6:3)

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Чуть менее чем за 2 часа Свитолина оформила два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейкпоинта. В свою очередь, 98-й номер рейтинга WTA Русе четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк.

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.

В следующем круге турнира Chicago Fall Tennis Classic Свитолина встретится с Онс Жабер, которая в третьем раунде переиграла хозяйку кортов Джессику Пегулу со счетом 1:6, 6:2, 6:3.

Элина Свитолина выиграла предыдущий турнир в Чикаго, сейчас – уже дошла до 1/4 финала.