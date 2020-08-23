Свитолина, Беленюк и другие спортсмены поздравили Украину с Днем флага: фото
Украинские спортсмены, чемпионы мира и олимпийские чемпионы поздравили Украину с Днем Государственного флага.
Поздравления украинских спортсменов
Наши атлеты поздравили соотечественников через соцсети. Одним из первых свою фотографию со стягом в Instagram выставил чемпион мира по греко-римской борьбе и одновременно депутат Жан Беленюк, пишет 24 канал.
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"Поздравляю всех украинцев с Днем Государственного флага Украины – символа мужества и единства сильного украинского народа", – написала первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Также поздравили украинцев с праздником и футболисты донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов и Тарас Степаненко, которые показали себя в форме сборной.
"С Днем Государственного флага", – написала олимпийская чемпионка Ольга Харлан.