Украинские спортсмены, чемпионы мира и олимпийские чемпионы поздравили Украину с Днем Государственного флага.

Поздравления украинских спортсменов

Наши атлеты поздравили соотечественников через соцсети. Одним из первых свою фотографию со стягом в Instagram выставил чемпион мира по греко-римской борьбе и одновременно депутат Жан Беленюк, пишет 24 канал.

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"Поздравляю всех украинцев с Днем Государственного флага Украины – символа мужества и единства сильного украинского народа", – написала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Вітаю всіх українців із днем прапора!

Happy National Flag Day of Ukraine!

- a symbol of courage and unity of the strong Ukrainian people! pic.twitter.com/zWNvs7S2q4 — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) August 23, 2020

Также поздравили украинцев с праздником и футболисты донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов и Тарас Степаненко, которые показали себя в форме сборной.

"С Днем Государственного флага", – написала олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

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