Світоліна, Беленюк та інші спортсмени привітали Україну з Днем прапора: фото
Українські спортсмени, чемпіони світу та олімпійські чемпіони привітали Україну з Днем державного прапора.
Привітання українських спортсменів
Наші атлети привітали співвітчизників через соцмережі. Одним з перших свою фотографію зі стягом в Instagram виставив чемпіон світу з греко-римської боротьби і одночасно депутат Жан Беленюк, пише 24 канал.
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"Вітаю всіх українців з Днем Державного прапора України – символу мужності і єдності сильного українського народу", – написала перша ракетка України Еліна Світоліна.
Також привітали українців зі святом і футболісти донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов і Тарас Степаненко, які показали себе у формі збірної.
"З Днем Державного Прапора", – написала олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.