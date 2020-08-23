Українські спортсмени, чемпіони світу та олімпійські чемпіони привітали Україну з Днем державного прапора.

Привітання українських спортсменів

Наші атлети привітали співвітчизників через соцмережі. Одним з перших свою фотографію зі стягом в Instagram виставив чемпіон світу з греко-римської боротьби і одночасно депутат Жан Беленюк, пише 24 канал.

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"Вітаю всіх українців з Днем Державного прапора України – символу мужності і єдності сильного українського народу", – написала перша ракетка України Еліна Світоліна.

Вітаю всіх українців із днем прапора!

Happy National Flag Day of Ukraine!

- a symbol of courage and unity of the strong Ukrainian people! pic.twitter.com/zWNvs7S2q4 — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) August 23, 2020

Також привітали українців зі святом і футболісти донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов і Тарас Степаненко, які показали себе у формі збірної.

"З Днем Державного Прапора", – написала олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Більше про те, що відомо про Державний Прапор України – читайте за посиланням.