Переговоры на продвинутой стадии: игрок сборной Украины может продолжить карьеру в США

Немало украинских футболистов своей игрой в сезоне-2023/2024 заинтересовали зарубежные клубы. В основном речь идет о европейских чемпионатах, но есть и исключения.

Днепр-1 после продажи Александра Пихаленка может осуществить еще один громкий трансфер на выход. Услугами центрального защитника команды Александра Сватка заинтересовались за океаном.

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Сваток может стать соперником Месси

Сообщается, что игрок сборной Украины может продолжить карьеру в США. Его хочет приобрести клуб Остин из Западной конференции MLS.

Контакты между двумя клубами начались еще весной. Сейчас переговоры по трансферу 29-летнего защитника активизировались и находятся на продвинутой стадии.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Александр Сваток провел 31 матч за Днепр-1 во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца 2025 года.

. После 17 туров Остин занимает шестое место в турнирной таблице своей группы, которое гарантирует команде выход в плей-офф.

Напомним, что Александр Сваток на протяжении карьеры выступал за Днепр, Волынь, Зарю, Хайдук и Днепр-1. Больше всего поединков провел именно в нынешнем клубе, где является капитаном команды.