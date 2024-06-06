Недавно появилась информация, что Динамо отдаст двух своих футболистов в аренду в Днепр-1. Речь идет о Владиславе Супряге и Бенито.

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Комментарий Суркиса относительно ухода двух игроков

Президент Динамо отметил, что клуб не может разбрасываться игроками накануне квалификации Лиги чемпионов, поэтому информация об уходе Супряги и Бенито не соответствует действительности.

У нас нет возможности разбрасываться футболистами. Если кто забыл – нам нужно проходить квалификацию Лиги чемпионов, а в команде много сборников, которые не начнут подготовку к новому сезону в общей группе. Более того, в июле нужно будет кого-то отдать на Олимпиаду,

– рассказал Игорь Суркис.

Также он добавил, что не может подставлять тренера, забирая у него еще кого-то из игроков накануне первого сбора.

"Если бы у нас было предложение от Днепра-1 по Бенито, мы бы его рассмотрели, но такого предложения не было! Что касается Супряги, то он набрал весной хорошую форму, был в своем идеальном весе, отлично вышел против того же Днепра-1, отдал голевую передачу... Проблема в том, что после этого он подхватил сложную вирусную инфекцию и какое-то время лечился. Сейчас о его уходе из клуба не может идти речи", – заявил Суркис.

Напомним, что Динамо объявило о трансфере Александра Пихаленка, который ранее играл за Днепр-1. Контракт рассчитан до 2029-го года.