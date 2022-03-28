Украинские и венгерские юристы Суркисов получили ответ таможенников

Заявление пресс-службы Игоря Суркиса появилось на сайте Динамо. В нем Суркисы заявили, что информация о вывозе наличных через границу с Венгрией не соответствует действительности.

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Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличных не соответствует действительности и является ложью,

– говорится в сообщении.

Украинские и венгерские юристы семьи Суркисов получили официальный ответ от таможенных органов Венгрии с подтверждением, что "наличные" обвинения в адрес семьи были лживыми.

"26 февраля 2022 года в 22:40 вы явились для въезда на пункте пересечения "Тисабек". При обработке вашего въезда не было сделано никакой декларации от вашего или от имени других пассажиров по перевозке наличных денег стоимостью 10 000 евро или больше. Вы покинули пункт пересечения границы после въезда", – говорится в ответе налогового и таможенного органа Венгрии Игорю и Григорию Суркисам.



Документ об Игоре Суркисе / Фото пресс-служба Игоря Суркиса

Документ о Григории Суркисе / Фото пресс-служба Игоря Суркиса

Следует заметить, что в опровержении Игоря Суркиса ничего не говорится о двух внуках нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса.

Они оба военнообязанные (20 и 28 лет). По данным журналистов, внуки Григория Суркиса уехали вместе с ним.

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