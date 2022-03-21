Источнику удалось получить документ пограничников, раскрывающий детали выезда за границу Игоря и Григория Суркисов. Они выехали двумя отдельными автомобилями поздно вечером 26 февраля.

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По информации источника, Суркисы не декларировали наличные деньги на украинской таможне, но уже на венгерской границе сообщили, что имеют при себе суммарно 17,6 миллионов долларов.

Президент Динамо выехал на бронированном автомобиле Maybach S650 (стоимость около 700 тысяч долларов). Пассажирами были Ольга Романова (гражданка РФ), Вячеслав и Яна Суркисы.