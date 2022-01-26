Суркис рассказал о Шевченко как о верятном тренере Динамо и оценил его провал в Дженоа

Президент киевского Динамо Игорь Суркис дал интервью, где оценил возможность того, что Андрей Шевченко станет главным тренером клуба.

О Шевченко как о тренере Динамо

По словам Суркиса, информация о том, что Шевченко мог возглавить Динамо после того, как его уволили с должности главного тренера Дженоа, даже не рассматривалась.

Я не рассматривал Шевченко главным тренером киевского "Динамо". У меня не было для этого оснований. У меня есть действующий главный тренер, с которым продлен контракт до 2024 года,

– рассказал Суркис.

При этом на вопрос о том, кого он видел следующим президентом Динамо, Игорь Суркис поставил в один ряд Сергея Реброва, Андрея Шевченко и Александра Шовковского. "Если бы они были готовы тратить собственные деньги", – добавил Суркис.

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С чем ассоциируется Шевченко

"Андрей Шевченко – это человек, с которым у меня ассоциируются большие победы киевского Динамо. Это полуфинал Лиги чемпионов. Андрей Шевченко – это один из громких трансферов в Европу. Этим трансфером я занимался с братом – он тогда был президентом клуба. И, пожалуй, мы сыграли в его судьбе определенную роль. Он себя показал как достойный футболист. Он был топ. Топ-нападающий и топ-человек", – рассказал Суркис.

Именно поэтому Суркис и решил вернуть Шевченко в Динамо, когда тот еще был футболистом.

"Жизненные факторы сложились таким образом, что он оказался в Челси. И Андрей знает, что я делал для того, сколько раз встречался с владельцем Челси… Его же купили за 70-80 миллионов, а через год я хотел его забрать бесплатно в Динамо". Нам удалось... Да, у него была высокая зарплата. Я убедил тогда Абрамовича, что он не заслуживает сидеть на скамейке запасных, пройдя такой путь в футболе: "Дай человеку закончить карьеру". Он ее закончил блестяще, забил два гола в ворота Швеции", – рассказал Суркис.

Ожидал провала

А вот в успех Шевченко как тренера сборной Украины Суркис не слишком верил. У него были для этого свои причины.

"Я мало верил в то, что у него получится. Потому что он молодой тренер, нигде не работал. Но он как мудрый молодой, сумел подобрать команду, которая ему помогла стать хорошим тренером. Не обращайте внимания на то, что у него произошло в Дженоа.Это его очередная ошибка. Он пошел в команду, где нет футболистов. Футболисты есть, но какого качества?Если у него были определенные договоренности, что ему купят футболистов, то я не вижу этих покупок для усиления. Ушел Шевченко – они проиграли 6:0. Он все, что мог, делал. Может, где-то опыта не хватило", – отметил Суркис.

При этом досталось президенту Динамо и руководству Украинской ассоциации футбола за ситуацию, когда с Шевченко не продлили соглашение. 1 августа 2021 года оно закончилось, и Шевченко и его тренерский штаб покинули сборную.

Почему Шевченко попал в эту ситуацию? Он желает работать. Для него деньги уже не важны. Он заработал деньги на хорошую счастливую старость. Он хочет работать и доказывать себя как тренер. Но немногие у нас тренеры, за исключением Блохина, выводили сборную на такой уровень. С Шевченко поступили, мягко говоря, неправильно. Хотел сказать по-скотски, но скажу неправильно.