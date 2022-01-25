Забарный впервые попал в заявку основной команды Динамо 15 марта 2020 года в игре против черниговской Десны. Тогда ему было 17 лет. Но на поле он так и не вышел. Матч в Киеве закончился со счетом 1:1.

А вот уже 11 сентября 2020 года Забарный таки дебютировал в основном составе Динамо. И снова это был домашний матч против Десны. И снова он закончился вничью. Только на этот раз 0:0.

Уже через четыре дня Забарный дебютировал в еврокубках – на НСК «Олимпийский» против голландского АЗ в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Тогда победа Динамо в этом матче позволила им выйти в раунд плей-офф, где они обыграли бельгийский Гент и вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

Стоит внимания Защитник Динамо попал в топ-3 уникального рейтинга Лиги чемпионов

Но этого всего могло и не быть. Историю о том, как Забарный стал основным игроком Динамо рассказал президент клуба Игорь Суркис.

"Мы уже решили покупать центрального защитника в Италии, я уже послал туда человека. Миколенко, Бурда, Шабанов, Попов травмированы. Мистер Луческу взял Сироту, который уже играл за Михайличенко, и взял Забарного. Да, все говорили, что Забарный – перспективный, хороший молодой футболист. Но извините: перед нами стояла задача попасть в Лигу чемпионов. Прошло ровно двое суток, позвонил Мистер и говорит: "Президент, подъедьте". Я подъехал на базу, он говорит: "Это талант, я с ним поработаю. Вы увидите. Не надо покупать никого". Забарный заиграл, Шапаренко раскрылся, Гармаш – наше все. Он изменил все", – рассказал Игорь Суркис.

Стоит добавить, что с тех пор Забарный успел немало достичь в профессиональном уровне. 7 октября 2020 года он дебютировал за сборную Украины против Франции на "Стад де Франс".

В первый сезон в Динамо он сыграл в 36 матчах. А также попал в заявку сборной Украины на Евро-2020, где сыграл во всех пяти матчах команды без замен.

Еще в августе 2020 года Transfermarkt оценивал Забарного в 50 тысяч евро. По состоянию на январь 2022 года его трансферная стоимость – 13 миллионов евро. Он второй самый дорогой игрок Динамо и шестой по этому показателю в сборной Украины.