Суркис отреагировал на слова Луческу о последнем матче в Динамо

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу был разочарован после матча с Днепр-1. И заявил о возможной отставке.

Причиной таких слов Луческу стала игра его команды против Днепр-1 – киевляне проиграли с разгромным счетом 0:3. Это была первая игра для Динамо в этом сезоне УПЛ (как и для Днепр-1). Ведь обе команды прежде пропускали тур из-за участия в еврокубках.

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После матча в Луческу спросили по Илье Забарному. Ведь все чаще появляется информация, что центральный защитник может покинуть клуб.

"Может быть, это была моя последняя игра, но не Забарного", – ответил Луческу.

Эти слова изрядно взволновали футбольное сообщество. Однако всех успокоил президент Динамо Игорь Суркис. На вопрос о том, действительно ли Луческу может покинуть Динамо, сделал ли он это заявление на эмоциях, Суркис ответил лаконично одним словом – "Эмоции".

Луческу стал тренером Динамо летом 2020 года, что вызвало довольно негативную реакцию у болельщиков киевского клуба. Ведь с 2004 по 2016 год Луческу возглавлял главного конкурента киевлян в Украине – донецкий Шахтер. А после этого поехал в россию тренировать зенит. Правда, продержался там лишь один сезон, после чего с ним расторгли контракт. Дальше Луческу возглавил сборную Турции, где первый матч пришлось провести против сборной Украины. Эта игра закончилась со счетом 2:0, а Луческу вел себя довольно агрессивно, из-за чего получил дисквалификацию на один матч. 11 февраля 2019 года его контракт со сборной Турции истек, и он остался без работы. Пока летом 2020 года Луческу не возглавил Динамо.

Из Динамо Луческу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, а также выводил команду в групповой этап Лиги чемпионов.