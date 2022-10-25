Смешное предложение: Суркис объяснил, почему отказался продавать Цыганкова

Президент киевского Динамо Игорь Сиркис прокомментировал трансферные слухи вокруг Виктора Цыганкова. Лидер "бело-синих" мог продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

Предложение Жироны

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков постоянно находится под прицелом скаутов футбольных клубов Европы. Сам футболист тоже не прочь изменить обстановку, поскольку уже перерос уровень украинского чемпионата.

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Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, какое предложение поступало в клуб по покупке Цыганкова.

"То, что мне предлагали агенты за Цыганкова, унижает даже не меня, а клуб Динамо. Летом было предложение от Жироны с обещаниями Цыганкову, что он будет играть впоследствии в Манчестер Сити. Я не хочу умалять достоинства Вити, но вы понимаете, на каком уровне играет Манчестер Сити и какие там футболисты на его позиции.

Они предлагали десять миллионов, разбитые на пять траншей по два миллиона в два года. Такое смешное предложение по нашему лидеру и игроку сборной я даже обсуждать не хочу», – сказал Суркис.

Кстати, у Виктора Цыганкова летом следующего года завершается контракт с "бело-синими" и тогда он сможет бесплатно покинуть команду.

Интересно, что Жирона только в этом сезоне вернулась в элитный дивизион Испании. Тренирует команду экс-игрок Райо Вальекано Мичел. После 11-ти сыгранных туров Жирона занимает 18-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

Ближайший матч Динамо проведет в Лиге Европы 27 октября против кипрского АЕКа. Киевляне уже упустили возможность попасть в плей-офф ЛЕ, но сохраняют шансы продолжить выступления в Лиге конференций. Для этого "бело-синим" нужно обязательно побеждать. Начало матча в 19:45.