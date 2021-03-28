Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, когда футболисты Артем Беседин и Виктор Цыганков оправятся от травм. Оба попали в лазарет перед матчами сборной Украины.

По словам президента киевского клуба, ждать осталось недолго.

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"Беседин будет тренироваться со следующей недели. А Цыганкову, наверное, нужна еще неделя", – отметил Суркис.

Следующий свой матч подопечные Луческу проведут 4 апреля в рамках 20-го тура УПЛ против Александрии. Скорее всего, Беседин и Цыганков не успеют восстановиться к этому матчу.

Также Суркис прокомментировал прошедший благотворительный матч своей команды против Динамо Бухарест.

"Это была идея Луческу. Мы проверили нашу молодежь. Это лучше, чем просто тренироваться. Молодым ребятам было интересно заниматься с первой командой. Румынский клуб оказался в очень тяжелом финансовом положении. Мы поселили их на своей базе. Помогли как смогли", – сказал Суркис.