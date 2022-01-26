Супрягу сюда никто не тянул, – президент Динамо

Игорь Суркис рассказал о сорванном трансфере Владислава Супряги в Италию. Сампдория в последний момент захотела уменьшить сумму трансфера.

Суркис: Это не уважать себя

Президент киевского клуба раскрыл детали сорванного перехода в Сампдорию. Боссы итальянской команды не захотели сбить половину суммы за переход игрока, но Игорь Суркис отказался от такого предложения.

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"За Супрягу я заплатил 5 миллионов. Сначала это был футболист в Динамо, правами которого владели мы и Днепр-1. В случае продажи я должен был оплатить Днепр-1 5 миллионов и прибыль поделить пополам", – рассказал Суркис.

В какой-то момент Днепр-1 не захотел. Я выкупил Супрягу. Президент Сампдории говорил лично со мной. В пятницу он давал такие условия. В понедельник он позвонил: "Я подумал, могу дать только половину". Это не уважать себя,

– заявил президент киевлян.

"Ему надо проявить себя в Динамо"

После этого провального предложения Суркис имел разговор с нападавшим, в котором объяснил всю ситуацию. По мнению главы "бело-синих", Супряга стал тем футболистом, которому Мирча Луческу дал огромный шанс, который не получал ни один из молодых динамовцев.

"Слава Богу, сейчас сбросил вес, подготовился. Если он видит себя в каком-то серьезном чемпионате – ему надо проявить себя сегодня в Динамо", – добавил Суркис.

Президент Динамо отметил, что не станет держать силой Супрягу в клубе, если на его переход поступит достойное предложение, которое устроит самого Игоря Суркиса.

Меня – я подчеркиваю. Супрягу сюда никто не тянул, не заставлял. Он изъявил желание играть в Динамо. Пусть проявляет себя,

– загрустил Суркис.

Карьера Супряги в Динамо

Впервые Владислав надел футболку Динамо в августе 2018 года. Впоследствии ушел в аренду в Днепр-1. А уже в конце июля 2021-го вернулся к киевлянам.

В сезоне-2021/2022 отыграл лишь 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями.