Динамо и Сампдория согласовывают последние детали

По информации итальянских СМИ, Супряга 30-го января в Киеве должен был пройти медицинский осмотр для Сампдории.

Кстати Футболист Шахтера официально перешел во французский клуб Бордо

Сообщалось, что клубы до сих пор договариваются об условиях трансфера. По предварительной информации, Супряга будет играть за генуэзцев на правах аренды.

Причем Сампдория будет иметь право выкупа контракта футболиста.

Важно. Трансферное окно в Италии закрывается 31-го января. Если клубы до сих пор не "ударят по рукам", то переход Супряги не состоится.

Сейчас Сампдория и Динамо обсуждают, какую сумму киевляне получат за аренду Упряжи и сколько за полноценный трансфер форварда.

В СМИ была информация, что Сампдория заплатит 500 тысяч или 2 миллиона евро за аренду. Сумма выкупа составит 7 – 8 миллионов евро.

Стоит заметить, что портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.

К вниманию. Потенциально новый клуб Супряги занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.