Динамо і Сампдорія узгоджують останні деталі

За інформацією італійських ЗМІ, Супряга 30-го січня у Києві мав пройти медичний огляд для Сампдорії.

До речі Футболіст Шахтаря офіційно перейшов у французький клуб Бордо

Повідомлялося, що клуби досі домовляються щодо умов трансферу. За попередньою інформацією, Супряга гратиме за генуезців на правах оренди.

При чому Сампдорія матиме право викупу контракту футболіста.

Важливо. Трансферне вікно в Італії закривається 31-го січня. Якщо клуби до цього часу не "вдарять по руках", то перехід Супряги не відбудеться.

Наразі Сампдорія і Динамо обговорюють, яку суму кияни отримають за оренду Супряги і скільки за повноцінний трансфер форварда.

У ЗМІ була інформація, що Сампдорія заплатить 500 тисяч або 2 мільйони євро за оренду. Сума викупу становитиме 7 – 8 мільйонів євро.

Варто зауважити, що портал Transfermarkt оцінює нападника в 4 мільйони євро.

До уваги. Потенційно новий клуб Супряги посідає 16-е місце в турнірній таблиці Серії А.