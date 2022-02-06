Супряга необычным способом дебютировал за Сампдорию: тренер удивил решением об украинце

Украинский нападающий Владислав Супряга сыграл первый официальный матч за Сампдорию. Но удачным его выход на поле не назовешь.

Супряга дебютировал за Сампдорию 6 февраля в матче против Сассуоло. Форвард попал в заявку на матч, но начал игру на скамейке для запасных, пишет 24 канал.

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Выйти на поле ему помог случай – Габбядини получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 36-й минуте. Его и заменил Супряга. К тому времени счет был 2:0 в пользу Супряги.

Но поразить тренера Марк Джампаоло Супряге не удалось. И во втором тайме на 59-й минуте украинца заменили защитником Антонио Конте.

Эта замена дала результат. Уже на 63-й минуте Конти отличился голом после навеса со штрафного.