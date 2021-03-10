Супертрансфер: клуб Второй лиги подписал экс-игрока Лиона и Монако
Харьковский Металл объявил, что достиг договоренности о контракте с французским хавбеком Фаресом Балулу. Детали контракта с 25-летним полузащитником не указаны.
Источник:ФК Метал
Он присоединился к харьковскому клубу в качестве свободного агента. Последним клубом игрока был СК Лион третьего французсклого дивизиона, Балулу покинул летом прошлого года.
К слову Олимпик после скандала в УПЛ предложил судейскую революцию
Что известно о Фареса Балулу
- 25-летний француз – воспитанник Лиона. За первую команду сыграл 14 матчей, после чего перешел в Монако. В составе "монегасков" забил 2 гола в 11 встречах.
- Был аренде в Стандарде, но не играл. Затем стал игроком Лилля, за который сыграл 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Играл за юношеские и молодежную сборные Франции. Также на счету Балулу четыре поединка в квалификации Лиги чемпионов и два – в Лиге Европы.
Поделиться новостью