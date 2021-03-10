Харьковский Металл объявил, что достиг договоренности о контракте с французским хавбеком Фаресом Балулу. Детали контракта с 25-летним полузащитником не указаны.

Он присоединился к харьковскому клубу в качестве свободного агента. Последним клубом игрока был СК Лион третьего французсклого дивизиона, Балулу покинул летом прошлого года. К слову Олимпик после скандала в УПЛ предложил судейскую революцию Что известно о Фареса Балулу 25-летний француз – воспитанник Лиона. За первую команду сыграл 14 матчей, после чего перешел в Монако. В составе "монегасков" забил 2 гола в 11 встречах.

Был аренде в Стандарде, но не играл. Затем стал игроком Лилля, за который сыграл 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Играл за юношеские и молодежную сборные Франции. Также на счету Балулу четыре поединка в квалификации Лиги чемпионов и два – в Лиге Европы.