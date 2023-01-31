Обойдутся без наказания: УЕФА проиграла суд мятежникам масштабного турнира

УЕФА не смогли доказать свою правоту в суде по поводу мятежа в европейском футболе. Виновники восстания не понесут никакого наказания.

В Мадриде состоялся суд, поднявший вопрос Европейской Суперлиги. УЕФА и ФИФА запретили вводить санкции в отношении участников скандального проекта.

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Поражение УЕФА

Суперлига подавала апелляцию в суд из-за того, что европейская ассоциация хотела наказать потенциальных участников нового масштабного соревнования. В частности, УЕФА обещала отстранить все команды-участники Суперлиги от соревнований под их эгидой. То есть, коллективы не могли бы участвовать в ЛЧ, ЛЕ, ЛК и внутренних чемпионатах.

Группа А22, являющаяся промоутером Суперлиги, получила для себя положительное решение суда в Мадриде. Апелляция принята, а это значит, что ни УЕФА, ни ФИФА не имеют никакого права наказывать команды какими-либо санкциями. В 2021 году решение суда было идентично, и его впоследствии отменили. Новая апелляция Суперлиги в этот раз преуспела.

Организация Суперлиги