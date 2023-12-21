"Суперлига – это мертвая лига": президент УЕФА жестко отреагировал на формат турнира

Клубные турниры УЕФА оказались под угрозой из-за решения суда Европейского союза о существовании Суперлиги. Впрочем, Александер Чеферин не теряет оптимизма после судьбоносных событий 21 декабря.

После оглашения вердикта Европейского суда по делу Суперлиги президент УЕФА выступил с публичным заявлением. Александер Чеферин скептически оценил перспективы нового турнира.

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Чеферин: Футбол не продается

По мнению Чеферина, большинство клубов не поддерживают создание Суперлиги. Распиаренный турнир обречен на неудачу.

"Я посмотрел так называемую презентацию A22. Трудно сказать, шокирует вас это шоу или радует. Формат еще более закрытый, чем предложение 2021 года, которое было отвергнуто всеми.

Они могут создавать все, что захотят. Я надеюсь, что они смогут начать свое большое соревнование как можно скорее только с двумя клубами. Я не уверен, что Реал Мадрид и Барселона вообще понимают, что они делают.

Футбол не продается. Суперлига – это мертвая лига", – сказал Чеферин.

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