Суперлига судится с ФИФА и УЕФА: дело будет рассматривать суд Европейского Союза

Ситуация по созданию футбольной Суперлиги не закончилась. Ее организаторы подали иск в суд на УЕФА. Свое решение по этому делу должен вынести суд Европейского Союза.

Суд Европейского союза зарегистрировал иск Суперлиги относительно возможного превышения полномочий со стороны ФИФА и УЕФА.

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Об иске в суд на УЕФА президент мадридского Реала Флорентино Перес заявил сразу, когда УЕФА пригрозило клубам-основателям. Под давлением девять из 12 клубов покинули Суперлигу, подписав "мировую договоренность" с УЕФА.

Зато Реал, Барселона и Ювентус официально не покинули проект. И в УЕФА начали в отношении них рассмотрение дисциплинарного дела. Все может закончиться тем, что их исключат из Лиги чемпионов.

Поэтому Флорентино Перес решил обратиться в коммерческий суд Мадрида. Ведь именно в Испании была зарегистрирована компания под названием European Superleague Company SL.

Флорентино Перес убежден, что УЕФА, запрещая Суперлигу, нарушает антимонопольное законодательство Европейского Союза и законы о конкуренции. По его мнению, не только Союз европейских футбольных ассоциаций имеет право организовывать европейские турниры.

Коммерческий суд Мадрида направил запрос в Европейский суд. Главный вопрос: нарушили ли ФИФА и УЕФА статьи 101 и 102 договора о функционировании Европейского союза, которые запрещают монополии.

В УЕФА уже отреагировали на этот иск в суд. Там заявили, что они уверены в своей правоте. И очередной раз напомнили о том, что девять клубов вышли из организации.