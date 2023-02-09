Готовятся к грандиозному перезапуску: Суперлига объявила новый формат соревнований

Скандальный европейский проект Суперлига не покладает руки. Организаторы соревнований вернулись с новыми идеями и предложениями.

Суперлига снова попытается запустить масштабные европейские соревнования. Организаторы турнира изменили формат соревнований, чтобы привлечь большее количество европейских коллективов.

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Цель Суперлиги

Европейская Суперлига представила обновленный проект соревнований. В нем исправили определенные пункты, ранее ставшие объектом критики. Организация надеется, что новый вариант устроит потенциальных участников соревнований.

Европейский футбол находится на краю пропасти. Огромные дисбалансы возникли на нашем континенте, и традиционные европейские клубы со славным прошлым сегодня уже не в состоянии конкурировать,

– заявление Бернда Райхарта, руководителя проекта.

Новый формат

Суперлига планирует привлечь для участия в соревнованиях около 60-80 команд. Коллективы будут поделены на несколько дивизионов в соответствии с уровнем команды. Барселона, Реал и Ювентус, пытающиеся воплотить идею Суперлиги в жизнь, уже контактировали с более чем 50 клубами.

Также каждый участник соревнований сыграет минимум 14 поединков во время турнира, в то время как только финалисты Лиги чемпионов играют по 13 поединков. Организаторы Суперлиги надеются, что их турнир сможет заменить ЛЧ и станет самым популярным турниром планеты.

Квалификация к соревнованиям предлагается по итогам национальных чемпионатов. Участникам обещают прозрачную схему выплат призовых. Количество дивизионов, конкретное представительство и схема квалификации в Суперлигу пока не уточняется.

Первая попытка организовать грандиозные соревнования

18 апреля 2021 года 12 клубов Европы объявили о создании собственного турнира, который должен был носить название Суперлига. Соревнования должны были проходить в формате турнирной таблицы.

Клубы-организаторы соревнования: Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тотенхэм, Барселона, Реал, Атлетико, Интер, Милан, Ювентус.

Со временем все коллективы, кроме Барселоны, Реала и Ювентуса, отказались участвовать в турнире из-за волны критики со стороны публики и угроз УЕФА.